В преддверии Международного дня полярного медведя библиотека проводит акцию «День открытых дверей»

19 февраля с 12.00 до 17.00 в детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой состоится тематическая акция «День открытых дверей». В преддверии Международного дня полярного медведя, который отмечается 27 февраля, читатели совершат увлекательное путешествие по залам и отделам библиотеки. Все мероприятия, специально подготовленные сотрудниками к этому дню, напрямую связаны с белым пушистым любимцем взрослых и детей.

Как сообщает vk.com/murmanculture, посетителей ждут многочисленные мастер-классы, игровые и познавательные программы, выставки, викторины и квизы. Юные читатели прогуляются по библиотеке и заглянут в самые интересные места вместе с любимцем детворы Умкой.

Посетителей постарше ждёт уникальная тёплая кофе-экскурсия в сопровождении директора библиотеки Натальи Владимировны Феклистовой. Партнёры библиотеки и представительство Всемирного фонда природы в Баренц экорегионе подготовили обширную познавательно-игровую программу.

Не обойдётся и без сюрпризов – всем обладателям «медвежьей» фамилии (подтвержденной документально) или пришедшим в костюме белого медведя, будет вручен сладкий комплимент от библиотекарей.

В течение дня читатели, у которых есть задолженность по книгам, смогут вернуть их в библиотеку без штрафов и пенни.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264608%2Falbum-139605315_00%2Frev