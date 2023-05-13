В преддверии Международного Дня семьи в Мурманске состоялось торжественное мероприятие

В областном Дворце культуры имени С.М. Кирова северян поздравили губернатор области Андрей Чибис и председатель областной Думы Сергей Дубовой.

- Этот праздник вызывает у всех самые теплые чувства, - отметил спикер Думы. - Ведь семья – это главное в жизни каждого из нас. Это наш фундамент, источник любви, радости и счастья. Здесь мы черпаем силы, энергию и уверенность в завтрашнем дне. Она служит опорой, даёт ощущение стабильности и возможность проявлять искреннюю, бескорыстную заботу о дорогих и родных людях. Особой благодарности и почета достойны семьи, где родители являются для детей примером согласия и уважения друг к другу. Уверен, в Мурманской области немало таких семей, часть из них сегодня присутствуют в этом зале. И чем их будет больше, тем крепче страна, тем сильнее нация.

Сергей Дубовой вручил Благодарственные письма Мурманской областной Думы многодетным семьям Букреевым из Гаджиево и Гавриловым из Североморска.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27813/