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Мурманская область. Арктика (16+)22.11.23 13:00

В преддверии Международного дня женского предпринимательства в Мурманске открылась студия фитнеса и танца

В сентябре 2023 года руководитель студии Анастасия Хмелёва вошла в число победителей конкурса грантов на приобретение франшизы, что поможет ей оплатить аренду помещения и закупить необходимый спортивный инвентарь.

Студия включает два самых востребованных направления – фитнес и танцы для женщин и детей. Занятия ведут квалифицированные тренеры.

На торжественном открытии студии фитнеса и танца выступил начальник управления государственной поддержки предпринимательства министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Вероника Гнатко. Она отметила, что начать собственный бизнес – очень ответственный и решительный шаг, и пожелала студии успехов и благодарных клиентов.

Директор Мурманского инновационного бизнес-инкубатора Мария Бычкова обозначила важность поддержки региональных брендов и выразила уверенность в дальнейшем развитии компании.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, франшиза местной торговой марки разработана предпринимателем, молодой мамой и женой офицера из Гаджиево Натальей Ивахненко. В настоящее время студии уже функционируют в Североморске, Снежногорске, Гаджиево и Мурманске.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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