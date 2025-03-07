В преддверии Международного женского дня губернатор Андрей Чибис вручил жительницам Мурманской области государственные и региональные награды

Их удостоены представительницы самых разных сфер деятельности, которые своим трудом вносят весомый вклад в развитие экономики, науки, образования, медицины, культуры и других сфер. Глава региона 6 марта поздравил женщин с наступающим весенним праздником.

«От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём! Этот праздник — дань глубокого уважения и признательности вашему вкладу в развитие нашего региона и страны. Северянки всегда были примером удивительной силы духа и нежной душевной щедрости. Вы сочетаете в себе невероятную стойкость и мягкую силу, которая делает наш мир светлее. В любых обстоятельствах вы остаетесь верными себе, своей семье и близким. Ваше умение сохранять гармонию и создавать уют в доме, несмотря на все трудности, достойно самого высокого признания. Пусть ваши сердца всегда будут наполнены любовью и радостью, а глаза сияют счастьем. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях», – сказал Андрей Чибис.

Во время праздничного вечера Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоили преподавателю Мурманского технологического колледжа сервиса Валентине Акимовой и учителю средней общеобразовательной школы № 19 им. М.Р. Яркова города Заполярного Любови Прокофьевой. Также за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоили врачу-кардиологу кардиологического отделения Мурманской клинической больницы имени П.А. Баяндина Ольге Власовой.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме того, ещё 32 северянки были отмечены благодарственными письмами и почётными грамотами лично Андреем Чибисом. Торжественное мероприятие завершилось концертной программой, посвящённой 8 Марта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/