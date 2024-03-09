В преддверии Международного женского дня в магазинах Мурманской области подорожала свежая белокочанная капуста

В магазинах Мурманской области с 27 февраля по 4 марта текущего года отмечено увеличение цен на свежую белокочанную капусту (на 4,8%), сливочное масло (на 1,9), неразделанную мороженую рыбу, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,2), сахарный песок (на 0,9), подсолнечное масло (на 0,7), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 0,6%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снзились цены на репчатый лук (на 3,4%), пшено (на 3,0), шлифованный рис (на 2,0), картофель (на 1,1), охлаждённые и мороженые куры (на 0,9), морковь (на 0,6%).

А Росстат отмечает, что с 27 февраля по 4 марта 2024 года в России цены выросли на баранину +0,8%, сахар-песок +0,7%, сосиски, сардельки, консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,6%, чай чёрный +0,5%, маргарин, молоко пастеризованное и рис +0,4%, говядину, масло сливочное, творог, сыры твёрдые, полутвердые и мягкие +0,3%, консервы овощные для детского питания, рыбу мороженую, молоко стерилизованное, сметану, печенье, соль поваренную, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, колбасы полукопченые и варено-копченые, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб ржаной и пшено +0,1%.

Выросли цены: на капусту белокочанную +2,3%, помидоры +1,9%, свеклу столовую +1,3%, морковь +1,2%, яблоки +0,5%, лук репчатый и бананы +0,4%.

Снижение цен наблюдалось на плодоовощную продукцию (-0,5%), в том числе на огурцы (-5,2%), картофель (-0,3%). Снизились цены: на яйца куриные (-0,7%), масло подсолнечное и крупу гречневую (-0,2%), мясо кур, консервы мясные для детского питания и макаронные изделия (-0,1%).

Как отмечает Федеральная служба государственной статистики инфляция в РФ с 27 февраля по 4 марта составила 0,09%. С начала месяца рост цен в стране к 4 марта составил 0,05%, с начала года - 1,51%.

Из данных конца февраля - начала марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 4 марта превысила 7,6% (была примерно посередине между 7,6% и 7,7%) после 7,57% на 26 февраля (на конец января равнялась 7,44%, на конец декабря - 7,42%), если её высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,59% (с 7,58% на 26 февраля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь март 2023 года (на такую методику расчёта перешло Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец февраля Росстат опубликует 13 марта.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/