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Мурманская область. Арктика (16+)05.03.25 12:20

В преддверии Международного женского дня в Мурманской областной Думе состоялся торжественный прием женщин-руководителей органов местного самоуправления

- Сегодняшняя встреча – возможность выразить вам признательность, поблагодарить за нелёгкий труд и пожелать дальнейших успехов, - подчеркнул глава регионального парламента Сергей Дубовой. - Очень многое в современном мире держится на хрупких женских плечах. Нередко представители прекрасной половины добиваются значительных, серьёзных успехов в жизни и карьере, с полной отдачей выполняют свои обязанности на самых высоких постах. В Мурманской областной Думе работают шесть женщин-парламентариев, более тридцати северянок возглавляют муниципальные образования области, Советы депутатов и администрации. Вы чутко реагируете на вызовы времени и умеете, как никто, проявлять терпение и гибкость. Вы заботитесь не только о доме, о семье, но и о жителях на вверенных вам территориях. И каждая из вас вносит существенный вклад в развитие родного края.

Глава регионального парламента пожелал женщинам-депутатам оставаться такими же активными и успешными и вручил награды областной Думы и цветы.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31954/

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