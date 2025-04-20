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Мурманская область. Арктика (16+)20.04.25 17:00

В преддверии наступления летнего сезона ПУ ФСБ России по западному арктическому району напоминает о порядке выезда несовершеннолетних граждан за пределы Российской Федерации

Федеральным законом от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» определено, что основными документами, удостоверяющими личность российского гражданина, по которым осуществляется выезд и въезд в Российскую Федерацию, признаются:

- внутрироссийский паспорт;

- свидетельство о рождении (для несовершеннолетних граждан Российской Федерации, не достигших возраста 14 лет);

- паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории нашей страны (далее - заграничный паспорт);

- дипломатический или служебный паспорт.

Согласно федеральному закону, несовершеннолетний российский гражданин может выехать с территории России совместно с одним из его законных представителей, если другим законным представителем не подано заявление о несогласии на такой выезд.

В случае если несовершеннолетний российский гражданин выезжает из Российской Федерации без сопровождения законных представителей, он должен иметь при себе кроме паспорта (либо свидетельства о рождении) нотариально оформленное согласие одного из них. Такое согласие может быть оформлено одним из законных представителей (родителей, опекунов, попечителей), при этом в нем могут быть указаны срок выезда и государства, которые намерен посетить несовершеннолетний.

При выезде несовершеннолетних из Российской Федерации по свидетельству о рождении в такие страны как Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия, к нему необходимо иметь документ, удостоверяющий гражданство России.

В соответствии Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденным указом Президента Российской Федерации от 22 ноября 2023 г. №889, наличие гражданства у несовершеннолетних удостоверяется одним из следующих документов:

- свидетельство о приобретении гражданства Российской Федерации по рождению;

- паспорт гражданина Российской Федерации родителя (в том числе заграничный, дипломатический или служебный), с внесенными в него сведениями о детях, которые заверены подписью должностного лица и печатью органа, ведающего делами о гражданстве;

- документ, выданный полномочным органом иностранного государства

(с переводом на русский язык), с отметкой, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации, проставленной должностным лицом органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации, и печатью этого органа;

- отметка в свидетельстве о рождении, подтверждающая наличие российского гражданства, проставленная должностным лицом органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации, и печатью этого органа.

Для оформления указанных документов (проставления отметок) необходимо обращаться в территориальные подразделения МВД России либо дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации.

При следовании несовершеннолетнего на выезд из Российской Федерации совместно с законным представителем, у которого фамилия отличается, пограничными органами могут проводиться мероприятия, направленные на установление степени их родства, путем применения соответствующих средств и методов. В таких случаях рекомендуем законным представителям иметь при себе документ, подтверждающий родство с ребенком и (или) смену фамилии (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака).

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