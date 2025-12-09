В преддверии Нового года сотрудники реорганизованных учреждений получат дополнительные выплаты

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил, что с учётом большой нагрузки на бюджетный сектор – образование, медицину, спорт, культуру, социальных работников, он считает необходимым сделать им перед 2026 годом дополнительную выплату.

«В рамках встречи с президентом Владимиром Владимировичем Путиным я поднял вопрос дополнительной федеральной поддержки региону. Во исполнение поручения принято решение, Минфин России уже выделил нам дополнительные средства, у нас появилась возможность, в том числе финансово поддержать наших работников бюджетной сферы», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона поручил региональному Министерству финансов оперативно предоставить соответствующие расчёты.