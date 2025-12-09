Мурманская область. Арктика (16+)09.12.25 13:30
В преддверии Нового года сотрудники реорганизованных учреждений получат дополнительные выплаты
Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил, что с учётом большой нагрузки на бюджетный сектор – образование, медицину, спорт, культуру, социальных работников, он считает необходимым сделать им перед 2026 годом дополнительную выплату.
«В рамках встречи с президентом Владимиром Владимировичем Путиным я поднял вопрос дополнительной федеральной поддержки региону. Во исполнение поручения принято решение, Минфин России уже выделил нам дополнительные средства, у нас появилась возможность, в том числе финансово поддержать наших работников бюджетной сферы», – сказал Андрей Чибис.
Глава региона поручил региональному Министерству финансов оперативно предоставить соответствующие расчёты.
