В преддверии нового учебного года стартовала акция «Собери ребёнка в школу – заплати алименты!»

В преддверии нового учебного года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области стартовала ежегодная акция «Собери ребёнка в школу – заплати алименты!».

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, данное мероприятие нацелено на привлечение внимания общественности к проблеме неуплаты алиментов, обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, а также призвано помочь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

С целью побуждения должников к оплате запланированы рейдовые мероприятия по розыску автотранспортных средств, принадлежащих неплательщикам, выходы судебных приставов по адресам должников для проверки их имущественного положения, установления источников доходов и места работы.

В этот период активизируется работа по применению к должникам мер, направленных на исполнение решения суда, а также по привлечению неплательщиков к административной и уголовной ответственности.

Акция продлится с 23 августа по 1 сентября.

Отметим, что в настоящее время у судебных приставов Мурманской области на исполнении находится 6 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. Из них трудоустроены и ежемесячно выплачивают задолженность 3,4 тысячи человек и 203 должника платят алименты в добровольном порядке и уменьшают задолженность. С начала года в пользу детей взыскано 292 миллиона рублей алиментов.

Судебные приставы Мурманской области призывают отцов и матерей, забывших о своем родительском долге, принять меры к погашению задолженности по алиментам, чтобы День знаний стал долгожданным и праздничным для всех детей без исключения.

Фото предоставлено пресс-службой Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Мурманской области.