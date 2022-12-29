В преддверии новогодних праздников в штабе Северного флота состоялась антитеррористическая тренировка

В Североморске в преддверии новогодних праздников состоялась тренировка по обеспечению комплексной безопасности штаба Северного флота. В ней принял участие личный состав оперативного состава подразделений комплексной безопасности и дежурно-вахтенной службы.

Тренировка проводилась в дневное время с использованием холостых боеприпасов, средств имитации и дымовых шашек. В ходе мероприятия была отработана оборона штаба, экстренное оповещение военных и гражданских сотрудников, действия дежурно-вахтенной службы при чрезвычайной ситуации.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, тренировка по обеспечению комплексной безопасности штаба флота заняла более часа. В общей сложности в ней было задействовано более 100 военнослужащих и лиц гражданского персонала СФ.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12449808@egNews