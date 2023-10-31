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Мурманская область. Арктика (16+)31.10.23 12:00

В преддверии ноябрьских выходных жители СЗФО рассказали, работают ли они во время государственных праздников и как к ним относятся

Совместное исследование Группы «Ренессанс страхование» и hh.ru показало, что по мнению каждого третьего опрошенного из-за официальных выходных кратно возрастает рабочая нагрузка. Это происходит из-за сжатых дедлайнов, излишней расслабленности коллег и сокращения отчётного периода.

По данным крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и Группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI), чаще всего людей заставляют понервничать ноябрьские и новогодние праздники, так как их даты приходятся на время закрытия рабочих периодов и проектов.

Согласно опросу, более половины работников (62%) не отдыхают во время официальных выходных и праздничных дней. Треть из них (31%) утверждают, что они вынуждены доделывать рабочие задачи, ещё каждый шестой (17%) идёт на это ради дополнительного заработка. Ещё 8% остаются на связи с клиентами, если у тех в этот день нет выходного.

Треть (38%) респондентов отмечает, что в преддверии праздничных выходных кратно возрастает рабочая нагрузка и люди уже сейчас начали морально готовится к ноябрьским праздникам. Увеличение количества задач и резкое изменение сроков люди начинают замечать ещё за неделю или непосредственно перед официальным выходным (27%). Из-за этого ухудшается состояние здоровья: 49% чувствуют переутомление, 22% жалуются на появление боли в спине и пояснице, а 21% — на проблемы со сном.

«По данным Группы «Ренессанс страхование» за семь месяцев 2023 года количество обращений за телемедицинской консультацией неврологов, в рамках программ добровольного медицинского страхования, выросло почти на 18,3%, а психологов - на 57%. Уже сейчас можно увидеть рост обращений за консультацией именно в периоды гендерных праздников (рост с февраля по март на 9%) и майских (+10% с апреля по май). Такую статистику можно объяснить не только стрессом до праздников и попыткой его снизить, но и популяризацией самой возможности обращения за консультацией у психолога» — комментирует управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.

Как местные жители хотели бы изменить время праздников?

Почти каждый второй (47%) хотел бы распределить праздники в календаре немного иначе. 19% уверены, что самым адекватным решением было бы равномерно расставить выходные по кварталам, чтобы в каждом из них было несколько дополнительных дней отдыха. 11% считают, что праздничные дни должны быть использованы на усмотрение сотрудника, а ещё столько же респондентов (10%) хотели бы получать за эти дни дополнительную выплату и просто работать. Оставшиеся 6% желают, чтобы вместо праздников был один дополнительный выходной в неделю на протяжении всего года, т.е. выступают за введение четырёхдневной рабочей недели за счёт отмены всех официальных праздников.

Праздниками, которые вызывают больше всего стресса опрошенные считают новогодние (13%), а именно первую неделю января, а также майские (10%) и ноябрьские праздники (9%). Причиной для этого стала прокрастинация и откладывание дел на момент, когда закончатся выходные (41%). Излишняя расслабленность окружающих мешает выполнять задачи ещё 36%, а 32% считает, что это нерациональное сокращение отчетного периода.

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