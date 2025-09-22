В преддверии осенней сессии Мурманской областной Думы губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с председателем регионального парламента Сергеем Дубовым

Основными темами обсуждения стали подготовка к предстоящим заседаниям и формирование бюджета области на следующий год.

«Завтра стартует законодательная сессия, в повестке которой много важных вопросов. Ключевой темой станет бюджет — мы в правительстве завершаем подготовительную работу и в ближайшее время представим проект на рассмотрение депутатов», — сообщил Андрей Чибис.

Губернатор отметил необходимость скоординированной работы по ряду значимых законопроектов, в том числе внесению изменений в закон об основах туристской деятельности в РФ на территории Мурманской области.

«Законопроект о туристической деятельности содержит новые инструменты градостроительного регулирования, чтобы объекты частного бизнеса соответствовали утверждённой концепции. Как и в предыдущие сессии, важно тщательно и оперативно рассмотреть эту инициативу», — подчеркнул глава региона.

Сергей Дубовой поблагодарил команду правительства за совместную работу и проинформировал о готовности депутатского корпуса к работе.

«Уже завтра, 23 сентября, состоится первое в этой сессии заседание Думы. В повестке — вопросы образования, приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным, а также уточнение параметров бюджета на 2025 год, в том числе, в связи с приобретением мазута для ресурсоснабжающих организаций», — отметил председатель регионального парламента.

Председатель Думы отдельно остановился на кадровых вопросах в повестке и сроках рассмотрения бюджета на 2026-2028 годы.

«Планируем, что проект бюджета поступит в Думу 31 октября, чтобы принять его до 15 декабря. Это даст всем участникам бюджетного процесса, каждому министерству, комитету и муниципалитету, возможность начать работу в новом году с чётким пониманием финансовых параметров», — пояснил Сергей Дубовой.

Обе стороны подтвердили настрой на тесное взаимодействие в течение всей осенней сессии для оперативного решения задач, стоящих перед регионом.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553822/#&gid=1&pid=1