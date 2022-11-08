В преддверии полярной ночи в образовательных учреждениях Мурманска стартовала профилактическая акция «Безопасность детей – обязанность взрослых Светоотражатель сохраняет жизнь»

Её основная задача – пропаганда использования светоотражающих элементов детьми и родителями в тёмное время суток.

Как сообщает администрация города Мурманска, акция проходит в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования. Ребята примут участие в тематических беседах, классных часах, мастер-классах по изготовлению фликеров.

Мероприятия пройдут до 21 ноября.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23646&page=1