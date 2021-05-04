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Мурманская область. Арктика (16+)04.05.21 14:00

В преддверии праздника – состоялась репетиция в мурманской гимназии

В день Великой Победы на площади Пять Углов мурманскими школьниками будет представлена праздничная театрализованная программа «Картинки прошедшей войны».

В этом году из-за пандемии несколько изменится формат мероприятия. Вместо локаций по пути следования парада, номера будут разыгрываться на сцене, расположенной на главной городской площади. На ней будут представлены фрагменты из жизни военного госпиталя, партизанского отряда, работы мурманского рыбного порта в военное время.

Один из номеров, который увидят гости праздника, называется «В бой идут одни старики». Он основан на мотивах одноименного фильма Леонида Быкова.

Ученики мурманской гимназии №8 постараются воссоздать жизнь второй эскадрильи гвардейского истребительного авиационного полка, которые не только яростно воюют с врагом, но и прекрасно играют на музыкальных инструментах и поют. Вся эскадрилья известна как «Поющая» и после боевой работы превращается в самодеятельный оркестр.

– «Картинки прошедшей войны» вот уже десять лет незаменимый атрибут Дня Победы, – отметил депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов. – Ребята настоящие молодцы, видно, что героический подвиг предков для них не пустой звук. На репетиции, которую я увидел, чувствуется не только хорошее актёрское мастерство, но и искреннее сопереживание героям фильма.

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