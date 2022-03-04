В преддверии праздника депутаты областной Думы поздравили женщин-руководителей органов местного самоуправления

В традиционном торжественном приёме, который прошёл сегодня марта в режиме онлайн, приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, первый заместитель председателя Думы Владимир Мищенко, вице-спикер Думы Евгений Никора и женщины-руководители органов местного самоуправления муниципальных образований области.

Региональные парламентарии тепло поздравили виновниц торжества с первым весенним праздником и высказали им признательность за нелегкий и очень важный труд.

— Вы работаете в одной из сложных сфер – местном самоуправлении, где приходится ежедневно решать множество непростых вопросов, отвечать практически за всё "на своей земле", отстаивать интересы людей и делать всё, чтобы территория стала для них еще уютнее и удобнее. Это огромная нагрузка, большая ответственность, колоссальное напряжение, в целом – труд, достойный самых высоких слов уважения и восхищения, - отметил Сергей Дубовой.

В ответных выступлениях представительницы местной власти поблагодарили региональных парламентариев за сохранение традиций, за добрые слова, сказанные в их адрес и пожелали всем северянкам крепкого здоровья, оптимизма и благополучия.

Праздничный приём завершился музыкальными номерами, подготовленными силами областной филармонии и Дворца культуры и народного творчества имени Кирова.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22982/