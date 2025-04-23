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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.25 19:30

В преддверии Праздника весны и труда губернатор Андрей Чибис провёл встречу с участниками профсоюзных организаций региона

Сегодня, в преддверии Праздника весны и труда, губернатор Андрей Чибис провел встречу с членами профсоюзных организаций 13 ключевых сфер региона. В мероприятии приняли участие порядка 100 северян из разных муниципалитетов.

«Для меня большая честь увидеться с вами. Я отвечу на все вопросы, которые вас волнуют. Вы вносите огромный вклад в развитие региона. Мы бьемся за многие решения, но без вас это все было бы бесполезно. Команда правительства региона уверена, что люди, которые живут у нас, – создают настоящее и будущее российской Арктики, а также всей страны. Это все больше оценивается и правительством РФ, и нашим президентом», – отметил глава региона.

Вопросы касались ключевых сфер жизни северян: благоустройства, социальной инфраструктуры, перспектив улучшения условий оплаты труда. Так, один из них был посвящен реорганизации образовательных учреждений с целью повышения эффективности бюджета.

«Это очень чувствительная тема и она касается многих. Мы делаем все, чтобы добиться роста экономики. И у нас есть результат. Однако санкционные режимы вносят свои изменения. Только за 2024 год мы недополучили в бюджет более 20 млрд рублей из-за давления на наших крупнейших налогоплательщиков. Несмотря ни на что продолжили наши социальные программы, однако пришлось внимательно рассмотреть варианты по повышению эффективности. Для этого был проведён масштабный анализ работы более 700 областных и муниципальных учреждений региона. Мы сократили административный аппарат в некоторых муниципалитетах, посмотрели, от каких расходов можно отказаться. Так, например, в некоторых детских садах количество детей не так велико. Поэтому принято решение об объединении юрлиц, сокращении административного персонала, который не работает напрямую с людьми, часто по таким объектам есть дублирующие друг друга сотрудники. Сэкономленные деньги мы опять же направим на социальное развитие региона. Однако для всех найдётся работа, мы готовы помочь, найти достойное место. В этом поможем каждому. Нам необходимо продолжать развивать Мурманскую область, менять города и поселки, повышать качество жизни северян», – заключил губернатор.

Также прозвучал вопрос по развитию опорных агломераций. Губернатор подчеркнул, что ключевые приоритеты закреплены, на данный момент ведется работа по определению источников финансирования, реализации сроков конкретных проектов. В опорных населённых пунктах Мурманской области проживает более 70% населения региона, поэтому положительные изменения коснутся почти каждого северянина.

От участников встречи поступили предложения по расширению условий губернаторских программ «Свой дом в Арктике», «Арктическая школа». Они будут обсуждены с профильными ведомствами.

Представители профсоюзных организаций поблагодарили губернатора за встречу, отметили, что сегодня они смогли напрямую получить обратную связь, ответы на все интересующие вопросы и поддержали работу, которую ведёт правительство региона.

В заключение губернатор акцентировал внимание на том, что профсоюзные объединения сегодня – важное звено, в том числе в процессах повышения эффективности бюджета, с их помощью работники получают информацию о своих правах, поддержку в спорных вопросах, налаживают оптимальные режимы работы и отдыха на производстве, а власть получает своевременный конструктивный сигнал.

Андрей Чибис вручил ряд благодарственных писем за вклад в развитие социального партнерства на территории региона, активное участие в общественной жизни, а также в честь Праздника весны и труда – их получили 15 активных представителей трудовых коллективов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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