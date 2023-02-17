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Мурманская область. Арктика (16+)17.02.23 15:30

В преддверии праздников женская и мужская спортивные команды ММТП сыграли в баскетбол – результат символичен

Совсем скоро мы будем отмечать традиционные праздники сильной и прекрасной половин человечества – 23 февраля и 8 марта. В их преддверии по инициативе работников АО «Мурманский морской торговый порт» состоялся товарищеский матч по баскетболу, который прекрасно отражает связь двух торжественных дней.

В нём приняли участие женская баскетбольная команда «Торговый порт» и мужская команда по футболу «Торговый порт», костяк которых составляют работники Мурманского морского торгового порта.

Как рассказали участники встречи, борьба была напряженной. При этом то одна, то другая команда вырывалась вперед, но в итоге победила дружба - на последних минутах матча мужская сборная точным броском сравняла счёт. Итоговый результат встречи символичен и отражает гармонию мужского и женского начал - 38:38.

«Всем очень понравился этот эксперимент. Мы договорились сделать такие матчи традиционными», - сказала председатель спортивного комитета АО «ММТП» Светлана Рудакова.

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250919%2Falbum-149919532_00%2Frev

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