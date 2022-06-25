В преддверии празднования Дня молодёжи в Мурманске состоялась церемония награждения активистов и сотрудников сферы молодёжной политики

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин вручили молодым мурманчанам подарки и поздравили их с грядущим праздником.

– Именно благодаря вам столице Заполярья удается достигать определенных результатов. Вы активные участники практически всех городских проектов и инициатив. Без вас мы бы не справились. Вы энергичные, настоящие и классные, спасибо вам, – обратился к собравшимся Юрий Сердечкин. – Мы в свою очередь будем всячески поддерживать и помогать вам в реализации задуманного.

Городские власти уделяют особое внимание молодёжной политике. Для этого в городе создана целая сеть учреждений: успешно работают «Дом молодёжи», «Объединение молодёжных центров», в которое входит 11 центров самой разной направленности. В городских учреждениях молодежной политики трудятся порядка 110 сотрудников. Ежегодно благодаря их усилиям в Мурманске проводится более 5 тысяч мероприятий.

В рамках церемонии сотрудникам сферы молодёжной политики, учащимся общеобразовательных учреждений, студентам, работающей молодёжи, волонтёрам были вручены благодарственные письма и благодарности, а также памятные подарки с символикой Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/img/images/2_b4a67d9ba151.jpg