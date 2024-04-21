В преддверии празднования Дня Победы на Северном флоте прошла военно-историческая реконструкция

В основу реконструкции был положен подвиг старшего оперативного уполномоченного отдела контрразведки «СМЕРШ» Северного флота капитан-лейтенанта Михайлова Сергея Павловича. Он в сложной боевой обстановке возглавлял наступление десантных подразделений в губе Западная Лица.

Вчера на территории филиала Военно-морского музея Северного флота – музея ВВС в посёлке Сафоново - состоялась военно-историческая реконструкция, посвящённая Мурманской наступательной операции, позволившей сорвать планы немецкого командования по завоеванию столицы советского Заполярья и стабилизировать линию фронта.

Реконструкции была организована по инициативе руководства управления ФСБ России по Северному флоту. В мероприятии приняли участие военнослужащие Северного флота, члены военно-исторического клуба «Заполярный рубеж» и группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон».

Зрителям был представлен один из эпизодов битвы за хребет Муста-Тунтури, одной из важнейших в Петсамо- Киркенесской операции периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В основу реконструкции был положен подвиг старшего оперативного уполномоченного отдела контрразведки «СМЕРШ» Северного флота капитан-лейтенанта Михайлова Сергея Павловича. Он в сложной боевой обстановке возглавлял наступление десантных подразделений в губе Западная Лица.

А также подвиг оперуполномоченного отдела контрразведки «СМЕРШ» Северного оборонительного района Северного флота лейтенанта Ахраменко Василия Ефимовича, в составе подразделений Северного флота вступившего в бой с отборными частями Вермахта за высоту 260.0 хребта Муста-Тунтури.

На месте проведения военно-исторической реконструкции была организована выставка вооружения и военной техники, где каждый желающий смог прикоснуться своими руками к истории времён Великой Отечественной войны, а также попробовать солдатскую кашу.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, мероприятие приурочено к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 80-летию освобождения советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков, 81-й годовщине образования Главного управления контрразведки «СМЕРШ» Народного комиссариата обороны СССР.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12509837@egNews