В преддверии празднования Дня работников жилищно-коммунального хозяйства губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в запуске обновлённого диспетчерского пульта на котельной «Северная» АО «МЭС»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в торжественном мероприятии также приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Алексей Лыженков, глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Александр Кобытев и генеральный директор АО «МЭС» Алла Истомина.

Установленное на котельной «Северная» оборудование позволит видеть параметры работы 48 котельных в составе АО «МЭС».

«Теперь, если случился инцидент, то об этом станет известно не в режиме жалоб от людей, а заблаговременно на пульте. Специалисты смогут принимать меры для их исправления быстро и чётко, ведь в наших северных условиях время устранения порыва – это самое главное. Система радикально улучшит качество жизни наших людей. Это также большой шаг вперёд с точки зрения оптимизации расходов. Чтобы все параметры фиксировались в автоматическом режиме, потому что перетопы, излишняя трата мазута и ресурсов – это непозволительная роскошь», – отметил Андрей Чибис.

Система состоит из двух независимых блоков: блок промышленной диспетчеризации визуально отображает в онлайн-режиме параметры работы оборудования котельных, а аварийно-диспетчерский блок контролирует параметры тепловых сетей и информацию о потребителях тепловой энергии.

«Поэтапная работа в этом направлении, за которую я хочу поблагодарить команду предприятия, позволяет защитить потребителя и обеспечить своевременную реакцию на любой инцидент. Технологические нарушения, конечно, случаются, но если сравнивать отопительный период 2019/2020 с прошлогодним, то их количество сократилось на 49%. В прошлом году сетей мы поменяли больше, чем во все годы ранее. Например, в Мурманске отремонтировано 13 км тепловых сетей, которые затрагивают треть населения города. Мы планово и методично, несмотря на, к сожалению, ограничения по инвестициям, в силу большой дороговизны мазуты, меняем не только сети, но и оборудование на источниках теплоснабжения. Пытаясь, кстати, снизить потребление мазута», – сообщил глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в случае выявления нарушений температурного графика на выходе с котельной, подключение к единой системе диспетчеризации позволит оперативно реагировать. Это значительно повысит как качественные, так и экономические показатели работы котельных.

Фото: https://gov-murman.ru