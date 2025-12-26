В преддверии празднования Нового года МАУ МП «Молодёжь51» провело квиз, посвящённый обычаям и традициям праздника

Познавательная программа охватила все площадки учреждения, что позволило каждому желающему узнать много нового и весело пообщаться с друзьями, сделав этот день по‑настоящему ярким и незабываемым.

Как сообщает администрация города Мурманска, в рамках праздничного квиза команды участников прошли пять туров: «История Нового года», «Традиции планеты», «Праздничное меню», «Новогоднее кино» и «Новогодняя лотерея».

В завершение команда, набравшая наибольшее количество баллов, получила приз.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31617&page=1