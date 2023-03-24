В преддверии профессионального праздника были отмечены выдающиеся деятели культуры Мурманской области

На сцене Мурманского областного театра кукол прошла торжественная церемония чествования выдающихся работников культуры Мурманской области, приуроченная к их профессиональному празднику. Творческих работников поздравила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Сегодняшний праздник – дань уважения государства всем работникам культуры, тем, кто сохраняет, развивает и преумножает духовное богатство России. От имени губернатора и от себя лично хочу сказать вам огромное спасибо за инициативу и творчество, ответственность и трудолюбие и, конечно же, за бесконечную преданность своему делу», – обратилась к присутствующим вице-губернатор.

Елена Дягилева отметила большой вклад работников культуры в развитие области и воспитание подрастающего поколения, подчеркнув, что поддержка отрасли культуры, решение вопросов укрепления ее материально-технической базы по-прежнему будут оставаться одним из важных направлений деятельности правительства региона.

В ходе церемонии заместитель губернатора вручила выдающимся деятелям культуры Мурманской области премии губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства». Награда ежегодно присуждается северянам, создавшим уникальный творческий продукт и внесшим вклад в развитие культуры в Кольском Заполярье. Выдвинуть номинантов на соискание премии могут региональные организации творческих союзов Российской Федерации, а также учреждения профессиональных театральных и исполнительских коллективов. Решением конкурсной комиссии премия за 2022 год присуждена писателю, члену мурманского областного отделения «Союз российский писателей» Екатерине Белоус – за книгу «Имя света. Имя тени»; дирижёру, солисту-инструменталисту Мурманской областной филармонии Сергею Горбатюку – за высокий профессионализм, активное участие в концертной деятельности филармонии, творческий подход к созданию программ Мурманского филармонического и эстрадно-духового оркестра; художнику-графику, члену регионального отделения Союза художников России Дмитрию Новицкому – за серию живописных и графических работ, презентованных в рамках выставочного проекта 2022 года «Терминал 51»; актёру, режиссёру-постановщику Драматического театра Северного флота, члену регионального отделения Союза театральных деятелей России Юрию Сергиенко – за постановку спектакля по произведениям А. Аверченко «Суета сует».

В рамках мероприятия на сцене театра кукол вице-губернатор Елена Дягилева также вручила представителям культурной сферы региона премии губернатора «За сохранение и развитие культуры Мурманской области». Отметим, что с 2022 года число лауреатов было увеличено до 15, а размер премий теперь составляет 50 тысяч рублей.

В преддверии Дня работника культуры награды получили балетмейстер ансамбля танца «Юность» Кольского районного Центра культуры Екатерина Аббасова; заведующая отделом методической и информационно-аналитической работы областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова Янав Анисимова; художественный руководитель Кировского городского Дворца культуры Ольга Белоусова; преподаватель Детской музыкальной школы имени Пастернак в Североморске Ольга Бояринчук; заведующий отделом развития Межпоселенческой библиотеки Кольского района Татьяна Гуцкалова; заведующий отделом экспозиционно-выставочной деятельности областного краеведческого музея Георгий Дзенисов; заместитель директора Мурманской областной филармонии Елена Завалиенко; директор Городского историко-краеведческого музея Полярного Валентина Коськина; преподаватель и концертмейстер Мурманского колледжа искусств Анне Куприяновой; заведующий Городской библиотекой Централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск Ольга Мартищенко; начальник столярного цеха Мурманского областного драматического театра Юрий Пудовкин; заместитель директора по основной деятельности областной научной библиотеки Юлия Сосипатрова; директор Детской школы искусств Полярного Ольга Улиткина; артист (кукловод) высшей категории областного театра кукол Лилия Федосенко; дирижер I категории ансамбля русских народных инструментов областного Дворца культуры имени Кирова Эдуард Ханов.

В рамках праздничной церемонии премиями, Почётными грамотами, Благодарностями и Благодарственными письмами губернатора были награждены 55 работников сферы культуры, ещё 6 участников мероприятия получили Почётные грамоты Мурманской областной Думы из рук председателя комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту Ларисы Кругловой.

За личные заслуги в оказании эффективной помощи молодым преподавателям и наставническую деятельность Татьяне Серёгиной, представляющей Детскую школу искусств города Полярный, был вручён знак отличия губернатора «Почётный наставник».

В завершении церемонии поздравить коллег с профессиональным праздником и выразить слова признательности за ежедневный труд, а также создание масштабных мероприятий, известных далеко за пределами Кольского Заполярья, вышла министр культуры Ольга Обухова. Она отметила особую роль работников культуры сейчас, когда страна отвечает новым вызовам и столь велика значимость патриотического воспитания, поддержки со стороны творческих деятелей, сохранении богатейших российских традиций.

Глава профильного ведомства также вручила звание «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации» команде «Тоника» Дворца культуры «Строитель», ЗАТО г. Североморск.

Праздничный вечер завершился показом спектакля «Саквояж доктора Чехова», в котором множество цитат и персонажей, известных по произведениям великого русского писателя Антона Павловича Чехова сменяют друг друга, создавая единое полотно, дух времени и настроение.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27400/