В преддверии профессионального праздника в Мурманске чествуют медицинских работников региона

В преддверии Дня медицинского работника в областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова 13 июня состоялось торжественное мероприятие. Заполярных медиков с праздником поздравили губернатор Андрей Чибис, спикер регионального парламента Сергей Дубовой, министр здравоохранения области Дмитрий Панычев.

«У нас на Севере настоящие, искренние, вовлеченные врачи, медицинские работники. От вашего профессионализма зависит развитие Мурманской области, Арктики и всей страны. Вы – большая команда, которая делает всё, чтобы спасать жизни и беречь здоровье северян. И у вас, безусловно, очень хорошо получается. Важно искреннее, человеческое отношение к пациентам. И подавляющее большинство тех, кто работает в нашей системе здравоохранения, – именно такие. От всей души поздравляю вас с наступающим праздником, и желаю крепкого здоровья. Спасибо за ваше служение», – подчеркнул губернатор, обращаясь к гостям вечера.

Андрей Чибис отметил, что региональное правительство делает всё возможное, чтобы улучшить условия работы и сократить дефицит медицинских специалистов.

«Мы добились некоторых побед: в прошлом году снизили дефицит на 40%. У нас действует 20 специальных мер поддержки, чтобы удерживать и привлекать специалистов в эту сферу. Конечно, мы эту работу продолжим, уверен, что с задачей справимся», – сказал он.

Глава региона вручил гостям мероприятия ряд региональных, федеральных и отраслевых наград: знаки «Отличник здравоохранения», почётные грамоты Минздрава РФ и губернатора, благодарности и благодарственные письма. Отдельно Андрей Чибис поблагодарил медиков, пришедших ему на помощь после апрельского покушения. Также медиков поздравил председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. Он от имени депутатов Думы и от себя лично выразил работникам сферы здравоохранения области сердечную признательность за их благородный, ответственный и очень важный труд.

- Не жалея своих сил и времени вы боретесь за здоровье пациентов, и порой делаете невозможное для спасения их жизней, - сказал парламентарий. – Своим высоким профессионализмом, верностью избранному делу, милосердием, умением принимать решения и уверенно действовать в самых сложных ситуациях вы каждый день доказываете, что быть медицинским работником – это призвание.

Парламентарий отметил, что система здравоохранения в Заполярье активно развивается - обновляются поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, стационары, внедряются новые формы и направления оказания медицинской помощи.

- И очень важно, что благодаря принятым мерам поддержки в регионе сокращается дефицит медицинских кадров, - сказал он.

Спикер парламента поблагодарил ветеранов медицинской сферы и тех, кто в праздничный день будет находиться на своем посту.

Сергей Дубовой пожелал всем крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов в работе и вручил Почётные грамоты и Благодарственные письма Мурманской областной Думы.

Заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев отметил, что мир меняется, но выбранная профессия медработника стала ещё более востребованной обществом. И в последние годы медики научились оперативно перестраивать свою работу, чтобы справляться с любыми испытаниями.

«Каждый из нас понимает, что меняется и наш профессиональный мир – медицинский. Мы должны помогать с максимальной отдачей, чтобы улучшить жизнь людей – жителей нашей любимой Мурманской области: для этого мы должны иметь все необходимое, открывать или перенимать все полезное новое и постоянно идти, нет – даже бежать вперед. Да, цифровизация, искусственный интеллект уже наше сегодня, это наши реальные помощники. Но ничто не заменит умение медицинского работника чувствовать и сострадать пациенту, мыслить клинически проницательно и принимать решения не по трафарету, лечить, конкретного больного, а не болезнь. Это традиции нашей медицины, мы этим сильны», – отметил Дмитрий Панычев, поздравляя коллег. Также он вручил почётные грамоты регионального Минздрава.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках стратегического плана «На Севере – жить» в Мурманской области активно модернизируют медицинскую инфраструктуру. Реализуется более 20 мер по улучшению кадровой ситуации в сфере здравоохранения. В том числе проводятся компенсационные выплаты, которые в сумме дают получателю до 3 млн рублей за счёт региональных и федеральных средств. На сегодняшний день уже принято 5 земских докторов и 2 земских фельдшера. Всего в текущем году эти выплаты получат 18 врачей и 4 фельдшера на сумму более 32 млн рублей.

В регионе гарантирован достойный заработок, в том числе за счет выплат не только районного коэффициента, но и «полярок» сразу и в полном объеме. Их получателями являются более 1450 человек.

Кроме того, медиков обеспечивают жильём: за 5 месяцев служебные квартиры с ремонтом, мебелью и бытовой техникой уже выданы 13 специалистам Мурманска, Колы, Мончегорска, Ковдора, Оленегорска. 297 специалистов получают компенсацию аренды жилья до 25 тысяч рублей в месяц. Также по итогам 5 месяцев реализации мероприятий плана «На Севере – жить» 17 специалистов воспользовались возможностью, и получили сертификаты на единовременную социальную выплату до 50% при приобретении или строительстве жилья. Работники здравоохранения включены в приоритетный перечень потенциальных участников программы «Свой дом в Арктике» с возможностью получить сертификат до 1,5 миллиона рублей на строительство дома или приобретение жилья. Таким правом за 5 месяцев этого года воспользовались 34 медработника. Для привлечения специалистов в этом году в рамках плана «На Севере – жить» предусмотрены выплаты для трудоустройства на квотные места для 101 медработника. Ещё одно важное направление – перспективная подготовка врачей. В настоящее время в вузах страны проходят обучение 297 наших студентов-«целевиков» и 71 целевой ординатор. В этом году для Мурманской области утверждены 110 целевых мест в 9 вузах нашей страны, это на 33 места больше, чем в прошлом году. Результат целевой кампании будет зависеть от прохождения конкурсного отбора нашими абитуриентами по результатам ЕГЭ.

Фото: https://gov-murman.ru