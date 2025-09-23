В преддверии профессионального праздника в Мурманске состоялась встреча работников сферы дошкольного образования с губернатором

В рамках торжественного мероприятия глава региона подчеркнул, что воспитатели – важнейшие люди в жизни каждого человека, от них во многом зависит развитие первых социальных навыков и познавательных способностей.

«То, чем вы занимаетесь – закладывает очень важный фундамент в нашей жизни. Когда ребенок идет в детский сад – он впервые выходит в новую среду из своей семьи. И главное – дать ему ощущение комфорта, безопасности, чуткое отношение воспитателей, это поможет ему открыто идти в мир. И именно на вас лежит эта ответственность, вы, по сути, самые близкие малышам люди после мам и пап, бабушек и дедушек. Мы проводим соответствующие опросы, собираем данные, я лично часто бываю в детских садах, всегда стараюсь пообщаться и с родителями, и с ребятами. Подавляющее большинство людей говорит о душевности и надёжности своих педагогов, нянь, других сотрудников дошкольных учреждений. Также я хочу подчеркнуть вашу вовлеченность, вы стараетесь содержать свои учреждения в максимально хорошем состоянии. Делаете ремонты, участвуете в наших грантовых программах. И то, насколько уютными становятся пространства, насколько тепло выстроена ваша работа с детьми, как щедро вы делитесь своей добротой – говорит об искренней любви к своему делу, к своим воспитанникам. Спасибо вам за это», – обратился к присутствующим глава региона.

Андрей Чибис также вручил воспитателям почётные грамоты Министерства просвещения Российской Федерации, благодарности и благодарственные письма губернатора Мурманской области.

Поздравляя коллег, министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова отметила, что труд воспитателей формирует основу будущего региона и поблагодарила их за преданность профессии и искреннюю любовь к детям и Северу.

«За последние 6 лет в рамках нацпроектов и губернаторского плана «На Севере – жить!» мы сделали многое для развития дошкольной системы образования. В Мурманской области обеспечена 100% доступность детских садов для детей от 2 месяцев до 7 лет. Более 375 пространств преобразованы в детских садах, в том числе в рамках проектов «Арктическая школа» и «На Севере - твой проект», а также при поддержке ведущих предприятий. Это пространства «Уникум.малыш», спортивные и музыкальные залы, музеи, мастерские. Только в этом году почти треть миллиарда рублей направлена на преобразование 62 новых пространств в 42 детских садах для десяти тысяч ребят. Мы продолжаем капитальный ремонт учреждений: в Мурманске обновлены две дошкольные организации, планируется модернизация еще не менее 14 зданий в рамках президентской программы до 2027 года. Особое внимание уделяем поддержке педагогов. Средняя зарплата воспитателей в регионе – одна из самых высоких в России, за шесть лет она выросла в 1,6 раза. С 1 сентября заведующие детскими садами, прошедшими реорганизацию, по инициативе губернатора Андрея Чибиса получают дополнительные выплаты от 30 до 70 тысяч рублей», – сообщила министр.

Диана Кузнецова вручила воспитателям награды: почётные грамоты и благодарственные письма министерства. Также к присутствующим обратилась председатель Мурманской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Елена Меркушова, вручив благодарственные письма.

В рамках мероприятия губернатор инициировал открытый диалог с педагогами и ответил на вопросы присутствующих, в том числе о возможности взять «Арктическую ипотеку» а также обеспеченности жителей строящихся микрорайонов детскими садами – в частности, вопрос касался ЖК «Кольские огни».

Губернатор ответил, что строительство детсада планируется, более того, для него застройщиком уже разрабатывается проектная документация.

«Мы смотрим по годам ввода домов, коллеги считают план, чтобы этот детский сад к моменту ввода домов обеспечивал потребность жителей. И капремонт имеющегося сада тоже планируется. И важно, что по «Арктической ипотеке», благодаря поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина, у наших жителей есть возможность приобрести жильё с развитой инфраструктурой, а застройщики могут ее обеспечить», – подчеркнул глава региона.

