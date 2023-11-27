В преддверии проведения этапов Кубка России по горнолыжному спорту в Кировском городском дворце культуры прошла встреча с именитыми спортсменами

Участниками мероприятия стали мастер спорта международного класса, многократный чемпион России в слаломе и гигантском слаломе, призер этапа Кубка мира Павел Трихичев; многократный чемпион России, мастер спорта международного класса, первый и единственный представитель России, выигравший этап мужского Кубка мира по горнолыжному спорту, а также единственный представитель России, становившийся призером этапа Кубка мира в XXI веке Александр Хорошилов; мастер спорта международного класса, двукратная чемпионка России, двукратный призёр зимних Универсиад, призер чемпионата мира среди юниоров 2018 года Юлия Плешкова.

На встрече с участниками Олимпийских игр собрались около 50 профессиональных спортсменов и любителей горнолыжного спорта. Члены российской спортивной сборной поделились опытом проведения тренировок, провели физкульт-минутку и ответили на вопросы слушателей. По завершении встречи состоялась автограф-сессия.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, уже завтра в Кировске пройдёт торжественная церемония открытия Кубка России по горнолыжному спорту. Болельщиков ждёт насыщенная развлекательная программа и розыгрыш призов. Этапы Кубка будут проходить с 29 ноября по 2 декабря в Кировске и с 4 по 5 декабря в Полярных Зорях.

Фото: https://gov-murman.ru