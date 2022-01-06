В преддверии Рождества по Мурманской области прошли профилактические рейды по местам богослужений

В преддверии рождественских мероприятий сотрудниками надзорных органов #МЧСМурманск проведены профилактические рейды по местам богослужений по всей области.

Сотрудниками были проверены наличие и работоспособность пожарной сигнализации, состояние первичных средств пожаротушения и соответствующая документацию о порядке действий во время экстренных ситуаций. А также оказывалась помощь настоятелям и служителям храмов в подготовке к безопасному проведению праздников, на которые традиционно собирается большое количество прихожан.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области желает северянам безопасного Рождества!

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4645655#group=group-2&photo=1