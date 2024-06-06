В преддверии уличного фестиваля «РОСТ» запустят новую игру

В июле 2024 года организаторы фестиваля «РОСТ» запустят браузерную игру, посвящённую Мурманску. Её концепция – исследование города и поиск различных объектов, которые символичны для областного центра и имеют отсылки к городской мифологии или постсоветскому пространству.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в основе игры лежит арт-карта города в простой линейной графике с множеством деталей и персонажами. По информации Центра городского развития Мурманской области, с её помощью игроки познакомятся с уникальными объектами мурманских локаций, исследуют Росту и 305 микрорайон. Планируется также дополнение локаций с популярными достопримечательностями и выпуск новых уровней.

Игра браузерная и ориентирована на широкую аудиторию, но в первую очередь – на молодое поколение. Она базируется на платформе «Яндекс.Игр» и не требует загрузки специального приложения, доступна как со смартфона, так и с компьютера.

Ранее сообщалось, что четвертый Арктический фестиваль уличного искусства «РОСТ» состоится в Мурманске на территории самого длинного дома России.

Фото: https://gov-murman.ru