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Мурманская область. Арктика (16+)16.04.25 17:00

В преддверии весеннего половодья Росреестр по Мурманской области напомнил о возможных зонах затопления и подтопления

В Мурманской области на сегодня определены и внесены в ЕГРН границы 8 зон затопления и подтопления территорий, прилегающих к реке Варзуга в Терском районе и к реке Роста в г. Мурманске, а также территорий, прилегающих к реке Кола в Кольском районе – для населённых пунктов п.г.т. Кильдинстрой, н.п. Зверосовхоз, н.п. Шонгуй, ж/д станций Лопарская, Выходной и Магнетиты.

Разница между затоплением и подтоплением состоит в том, что подтопление происходит за счёт поднятия из-под земли грунтовых вод, а затопление – в результате выпадения осадков или разлива водоёмов.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, работы по выявлению таких зон и внесению о них информации в реестр границ ЕГРН проводятся в целях предупреждения опасных жизненных ситуаций, устранения угрозы жизни и здоровью людей, а также предотвращения материального вреда гражданам.

И.о. министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Дмитрий Банников отметил: «На протяжении последних лет такая работа ведётся нашим министерством совместно с Двинско-Печорским БВУ по утверждённому графику. В текущем 2025 году в ЕГРН будут внесены ещё две зоны затопления, подтопления в отношении Княжегубского водохранилища (с. Ковда) и Плесозерского водохранилища (г. Кандалакша). Регионом уже завершена подготовка предложений по установлению границ таких зон, материалы направлены в Двинско-Печорское БВУ для принятия решения».

«Зоны затопления и подтопления относятся к зонам с особыми условиями использования территорий. В границах этих зон устанавливается особый правовой режим, запрещающий размещать объекты капитального строительства без обеспечения инженерной защиты от затопления или подтопления, свалки, кладбища, а также распылять химикаты. Собственнику земельного участка следует знать о расположении участка в такой зоне, это поможет как избежать нарушений правового режима, так и обезопасить себя и имущество», - уточнила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Как узнать, находится ли земельный участок в затапливаемой зоне? Такие сведения есть в выписке из ЕГРН. Заказать выписку можно через портал «Госуслуги» или в любом офисе МФЦ.

Информация о зонах затопления и подтопления также отображается на Публичной кадастровой карте геопортала «Национальная система пространственных данных» (https://nspd.gov.ru/) в слое Зоны с особыми условиями использования территории - Иные ЗОУИТ.

 

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.

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