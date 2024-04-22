В преддверии Всемирного дня охраны труда в Мурманском морском торговом порту прошли соревнования за звание «Лучший водитель погрузчика»

Конкурс водителей вилочных погрузчиков прошёл в АО «ММТП».

Парковка, перемещение груза, слалом на вилочном погрузчике – именно такая полоса препятствий стала одним из этапов конкурса профессионального мастерства для тех, кто умеет виртуозно управлять столь непривычной для большинства простых автолюбителей машиной.

Чувство габаритов, знание траектории движения, а ещё умение перемещать груз, словно руками, – всё это должны были на время продемонстрировать специалисты предприятия.

Соревнования за звание «Лучший водитель погрузчика» прошли в Мурманском морском торговом порту уже второй год подряд. Конкурс был организован на базе Учебно-курсового комбината АО «ММТП» совместно со специалистами Дирекции охраны труда, пожарной и промышленной безопасности. Перед выполнением практических заданий на полигоне участники конкурса отвечали на теоретические вопросы, в том числе, в системе «Олимпокс» - одном из ведущих отечественных образовательных порталов, которые предполагали проверку знаний требований охраны труда для безопасного выполнения работ водителем погрузчика.

«Людям это интересно. Они хотят проявить свои таланты знания и умения, что, в свою очередь, создает интерес к вопросам правильно организованной и эффективной работы. В этом заинтересованы все», - отметил начальник учебно-курсового комбината Мурманского морского торгового порта Николай Зайцев.

Официальные итоги конкурса «Лучший водитель погрузчика» будут подведены в ближайшее время, а имена победителей названы на торжественной церемонии, которая пройдёт в АО «ММТП» в честь Всемирного дня охраны труда, который отмечается ежегодно 28 апреля.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254756%2Fwall-149919532_3811