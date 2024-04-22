Жителей Мурманской области приглашают написать международный «Диктант Победы»Министерство труда и соцразвития напоминает северянам о шестидневной рабочей неделе в апреле
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.04.24 17:15

В преддверии Всемирного дня охраны труда в Мурманском морском торговом порту прошли соревнования за звание «Лучший водитель погрузчика»

Конкурс водителей вилочных погрузчиков прошёл в АО «ММТП».

Парковка, перемещение груза, слалом на вилочном погрузчике – именно такая полоса препятствий стала одним из этапов конкурса профессионального мастерства для тех, кто умеет виртуозно управлять столь непривычной для большинства простых автолюбителей машиной.

Чувство габаритов, знание траектории движения, а ещё умение перемещать груз, словно руками, – всё это должны были на время продемонстрировать специалисты предприятия.

Соревнования за звание «Лучший водитель погрузчика» прошли в Мурманском морском торговом порту уже второй год подряд. Конкурс был организован на базе Учебно-курсового комбината АО «ММТП» совместно со специалистами Дирекции охраны труда, пожарной и промышленной безопасности. Перед выполнением практических заданий на полигоне участники конкурса отвечали на теоретические вопросы, в том числе, в системе «Олимпокс» - одном из ведущих отечественных образовательных порталов, которые предполагали проверку знаний требований охраны труда для безопасного выполнения работ водителем погрузчика.

«Людям это интересно. Они хотят проявить свои таланты знания и умения, что, в свою очередь, создает интерес к вопросам правильно организованной и эффективной работы. В этом заинтересованы все», - отметил начальник учебно-курсового комбината Мурманского морского торгового порта Николай Зайцев.

Официальные итоги конкурса «Лучший водитель погрузчика» будут подведены в ближайшее время, а имена победителей названы на торжественной церемонии, которая пройдёт в АО «ММТП» в честь Всемирного дня охраны труда, который отмечается ежегодно 28 апреля.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254756%2Fwall-149919532_3811

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Сферы, где в Мурманской области сильнее всего ждут новых работников и сколько им готовы платить
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Александр
21.04.24 00:31
Серёжа пусть забор уберёт на своё законное место, а то снег убирать некуда!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Териберка - жемчужина (Севера) беззакония
Попова Ирина Геннадьевна
16.04.24 15:05
Добрый день! Как можно подать заявку на фестиваль? *** Организацией и проведением фестиваля занимается Мурманский областной ДК имени С.М. Кирова. Попробуйте списаться с ними, вот ссылка по фестивалю
Комментарий к новости:В Умбе на берегу Белого моря состоится традиционный Международный фестиваль фольклора
Валентина
09.04.24 16:44
Здравствуйте, Ирина. SOS! SOS ! Как с Вами связаться для получения авторитетной внушительной помощи, а именно: МногоКвартирныйДом находится в ж/р Росляково на содержание в "Росляковское ЖКХ" . Под
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: Ирина Медведева – о том, как собственники могут помочь друг другу в решении общих проблем МКД
-Правовая консультация (18+)Эксперты рассказали, сколько стоят переработки на работе и как получить за них деньги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире22:00«Что делает твоя жена». Художественный сериал, 10 серия (16+)23:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:30«Заповедники РФ». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)3 из 4 россиян не готовы отказаться от наличных денег-PRO Валюту (16+)Только 2 из 10 россиян продолжают следить за курсами доллара и евро-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Подготовка муниципалитетов Мурманской области к уборке после зимнего периода находится в завершающей стадии-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Конституционный Суд разъяснил механизм прекращения обязательств управляющих компаний МКД
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика