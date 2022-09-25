В преддверии Всемирного дня туризма в Мурманске запустили городской квест

Жители и гости Мурманска теперь могут больше узнать и проверить свои знания о достопримечательностях столицы Кольского Заполярья, приняв участие в городском квесте.

Каждый желающий может пройти точки маршрута в удобном для него порядке. Чтобы квест прошел легко и результат превзошел даже самые смелые ожидания, необходимо соблюдать несколько простых правил.

В квест включены вопросы с вариантами ответов, которые нужно внимательно читать и выбирать правильный. Ответить можно 1 раз. Правильно прочитанный вопрос - залог верного ответа.

Кроме того, в квест включены открытые вопросы, где требуется ввести слово или фразу целиком. Необходимо внимательно написать ответ, обращать внимание на грамматику. Некорректно написанные варианты система засчитает неверными. Ответить можно 1 раз.

Для активирования задания вам нужно будет ввести пароль/кодовое слово, ответ на которое можно будет найти рядом с объектом, внимательно читайте текстовые подсказки в описании точки.

Пароль/кодовое слово всегда определяется однозначно - если система не принимает его, значит, вы ошиблись в его поиске.

Для того, чтобы начать квест, необходимо пройти по ссылке, зарегистрироваться и ввести кодовую фразу «Столица Арктики» для старта.

Как сообщает региональный комитет по туризму, в честь запуска Туристский информационный центр Мурманской области дарит подарки первым участникам квеста. Условия для получения памятного приза: пройти не менее 10 точек маршрута, набрав не менее 100 баллов.

Фото: https://gov-murman.ru