В преддверии всероссийской акции Андрей Чибис дал старт флешмобу #насеверечисто

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис, находясь в рабочей поездке в Мончегорске, принял участие в субботнике. Глава региона присоединился к уборке Центрального городского парка имени С. Бровцева вместе с волонтёрами местного отделения «Единой России» и объявил о запуске флешмоба #насеверечисто. Он пройдёт в социальных сетях.

«Завтра, 24 апреля состоится Всероссийский субботник. А уже сегодня в Мончегорске мы запускаем конкурс на самую качественную уборку #насеверечисто. Очень рассчитываю, что, несмотря на прогноз погоды, северяне присоединятся к акции», – сказал Андрей Чибис.

Как отметил губернатор, условия состязания просты – нужно выйти на уборку вместе с семьёй, друзьями, соседями, сделать фото или видео и выложить его в социальные сети под хештегом #насеверечисто. Авторы самых популярных снимков и роликов получат в подарок фирменные толстовки.

Всероссийский субботник состоится 24 апреля. В городах и посёлках Мурманской области наведут порядок на детских площадках, общественных пространствах, во дворах и у водоёмов.

Также во время субботника жителям области расскажут об условиях участия в народном голосовании за объекты благоустройства. Напомним, отдать свой голос северяне смогут с 26 апреля по 30 мая на единой федеральной платформе 51.gorodsreda.ru.

Голосование пройдёт в 12 муниципальных образованиях Кольского Заполярья: ЗАТО Александровск и Североморск, Ловозере, Оленегорске, Полярных Зорях, Кировске, Апатитах, Мончегорске, Кандалакше, Мурманске, Ковдорском районе, Печенгском муниципальном округе.

В голосовании сможет принять участие каждый житель Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по вопросам электронного голосования в регионе начала работу горячая линия. Операторы принимают звонки по номеру (8152) 56-65-64 ежедневно с 9.00 до 21.00. Северян консультируют по вопросам работы платформы, проведения рейтингового голосования, рассказывают о том, как можно внести свой вклад в развитие своего города.