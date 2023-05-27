В преддверии юбилея Мурманской области губернатор Андрей Чибис вручил государственные и региональные награды отличившимся северянам

На торжественном мероприятии в Мурманском областном драматическом театре собрались энергетики и медики, горняки, работники культуры, педагоги, представители морских специальностей, органов безопасности, военнослужащие, журналисты, почётные граждане.

«85 лет для региона – ещё совсем юный возраст, когда все впереди. Но за этот короткий срок, благодаря стараниям, вовлеченности людей, северная окраина превратилась в мощный промышленно-логистический центр. Очень важно, что сегодня, прямо сейчас, сохраняя славные традиции наших предшественников, мы делаем все, чтобы наша область становилась сильнее и гордо несла звание флагмана развития российской Арктики. За этой динамикой стоит самоотверженный труд людей, которые каждый день, несмотря на суровый климат, другие сложности, создают будущее региона на десятилетия вперед. В этот момент бойцы на передовой, в зоне специальной военной операции, также самоотверженно бьются за существование и развитие всей страны. Их подвиги – наш ориентир для движения вперёд. У каждого свой фронт, важно эффективно, честно делать свою работу, каждый на своём месте. Победа и в СВО, и в глобальном противостоянии, в котором находится сегодня наша страна, возможна, только если мы все вместе, искренне будем делать своё дело. И в зале сегодня именно те, кто так и поступает. Я благодарю вас, ваших коллег и коллективы, за плодотворную работу на благо Мурманской области. Мы очень счастливые люди, судьба позволила нам жить и трудиться в одном из самых важных для страны регионов. Давайте и дальше вместе двигаться вперед, создавать будущее для новых поколений жителей нашей страны, северян. С юбилеем!», – обратился к участникам мероприятия Андрей Чибис.

Нагрудный знак «Заслуженный врач Российской Федерации» вручён Анатолию Сухочеву из Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина; благодарности Президента Российской Федерации объявлены сотрудникам Кировского филиала АО «Апатит» Алексею Халтурину и Елене Абакумовой, педагогам из Полярных Зорь и Мурманска Елене Приставко и Ирине Шаш, специалисту компании «Росгосстрах» Валентине Ивановой.

В числе награждённых знаками отличия «За заслуги перед Мурманской областью» – директор Детской театральной школы Мурманска Светлана Асташенкова и директор Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Наталья Киреева.

Почётным работником здравоохранения региона стала заведующая отделением новорожденных, врач-неонатолог Мурманского областного клинического многопрофильного центра Татьяна Лаврушина; Почётными работниками образования Мурманской области стали преподаватель Гимназии №1 Апатитов Лариса Воробьева, учитель из Мурманского политехнического лицея Людмила Дихтяр, доцент кафедры истории и права Социально-гуманитарного института Мурманского арктического государственного университета Александр Чапенко. Специальный корреспондент национального отраслевого журнала «Нефтегазовая вертикаль» Юрий Банько стал Почётным работником средств массовой информации Мурманской области. Также вручён ряд почётных грамот губернатора Мурманской области, медали «85 лет Мурманской области».

Всего награды из рук губернатора получили 120 человек, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru