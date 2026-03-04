В преддверии заседания Мурманской областной Думы шла активная работа депутатов в профильных комитетах

Сегодня состоится очередное заседание Мурманской областной Думы. В повестку дня внесено более десятка вопросов.

Например, депутаты рассмотрят вопрос о привлечении судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей мирового судьи Мурманской области, о награждении Почётной грамотой Мурманской областной Думы. В первом чтении будет рассматриваться проекте закона Мурманской области №998-7 «О внесении изменений в статью 4 закона Мурманской области «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области».

В преддверии заседания в Мурманской областной Думе шла активная работа профильных комитетов. В центре внимания депутатов были проекты законов, приводящие региональное законодательство в соответствие с федеральными нормами. В частности, предлагается дополнить полномочия правительства Мурманской области в сферах земельных отношений и недропользования. Кроме этого, предложено внести ряд изменений в региональное законодательство с целью совершенствования правового механизма предоставления земельных участков в собственность граждан бесплатно с учётом правоприменительной практики, в том числе, предлагается ввести новые способы бесплатного получения земельных участков льготными категориями северян.

Депутаты поддержали законопроект, согласно которому квоты для приёма на работу инвалидов станут устанавливаться не только для представительств и филиалов работодателя, но и для иных обособленных подразделений работодателя, которые расположены на территории Мурманской области.

Одобрены проекты законов о наделении исполнительного органа Мурманской области полномочиями по размещению в единой информационной системе жилищного строительства сведений об объектах культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, соответствующих требованиям, установленным правительством Российской Федерации, а также предложение отнести к полномочиям правительства Мурманской области установление порядка определения общего количества транспортных средств, сведения о которых могут быть внесены в региональный реестр легковых такси.

Парламентарии рекомендовали Думе поддержать внесение в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу ФС РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении». Он подготовлен в целях повышения эффективности реализации инвестиционных программ, увеличения показателей надежности систем водоснабжения и водоотведения, а также незамедлительного реагирования исполнительными органами субъектов Российской Федерации на несоответствие воды нормативам качества питьевой и горячей воды.

Депутаты рассмотрели и поддержали изменения в региональный закон «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Основные параметры бюджета не меняются. Изменения связаны с корректировкой получателей перечня льгот по налогу на имущество, а также получателя субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий программы «Герои Севера».

Изменения планируется внести в закон «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области». В перечень организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, в отношении которых не устанавливаются требования к минимальному размеру уставного капитала (уставного фонда) в размере не более чем 1 миллион рублей, включены федеральные казенные предприятия.

Региональные парламентарии поддержали концепцию проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 19 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» в части дополнения перечня субъектов, обладающих правом внесения высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации предложения о кандидатурах на должность главы муниципального образования».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33944/