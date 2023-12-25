В преддверии зимних каникул 94 юных мурманчанина в сопровождении педагогов посетят Москву

Это подарок ребятам, показавшим особые успехи в учебе, спорте и творчестве, активным участникам городских гражданско-патриотических мероприятий.

Для участников экскурсии подготовлена обширная и очень интересная программа. В течение трёх дней пребывания в Москве ребята посетят интерактивные выставки в Дарвиновском музее, побывают на представлении в цирке на проспекте Вернадского. Одним из знаковых событий для мурманских школьников станет посещение ими выставки «Россия» на ВДНХ.

Как сообщает администрация города Мурманска, завершится поездка посещением новогодней ёлки в Государственном Кремлевском дворце, где ребята получат подарки от Деда Мороза.

Путевки для детей бесплатные, расходы по пребыванию школьников на экскурсии оплачены из бюджета муниципального образования город Мурманск.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26389&page=1