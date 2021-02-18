«В пределах ожидаемого» - арктический газовоз завершает уникальный рейс по Северному морскому пути

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев провёл совещание о ходе выполнения экспериментального рейса в восточном направлении Северного морского пути в осенне-зимнюю навигацию. В мероприятии приняли участие председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк, генеральный директор – председатель Правления ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов, заместитель генерального директора – директор Дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша, специальный представитель «Росатома» по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

«Северный морской путь может и должен стать важнейшей транспортной артерией России, позволяющая более чем на треть сократить морской путь из Европы в Азию. В 2020 году по Севморпути было транспортировано почти 33 млн тонн грузов, в том числе более 18 млн тонн сжиженного природного газа. За последние пять лет грузопоток возрос почти в пять раз. Но потенциал Северного морского пути гораздо выше. В соответствии с Указом Президента РФ к 2024 году грузопоток по Севморпути должен быть увеличен до 80 млн тонн в год. Решить поставленную задачу возможно за счет увеличения периода арктической навигации», – отметил, открывая совещание, Юрий Трутнев.

Традиционно транзитная навигация в восточном секторе Арктики завершается в ноябре и вновь открывается только в июле. Но 5 января 2021 года судоходной компанией «Совкомфлот» в интересах компании «НОВАТЭК» при участии Госкорпорации «Росатом» был начат самый поздний в истории арктической навигации высокоширотный рейс. И сейчас танкер-газовоз «Кристоф де Маржери», обладающий новыми возможностями передвижения в ледовых условиях, находится на завершающем этапе выполнения уникального экспериментального кругового рейса по маршруту Сабетта (ЯНАО) – Цзянсу (КНР) – Сабетта. Он движется под проводкой атомохода «50 лет Победы» в западном направлении от мыса Дежнева.

Впервые в истории крупнотоннажное грузовое судно совершает переход по Северному морскому пути в феврале. Танкер успешно преодолел акватории трех морей – Чукотского, Восточно-Сибирского и Лаптевых. Этот поздний экспериментальный грузовой рейс стал возможен благодаря многолетней системной работе ПАО «Совкомфлот» и ПАО «НОВАТЭК» по развитию транзитного потенциала Севморпути. С 2010 года компании во взаимодействии с ФГУП «Атомфлот» последовательно реализуют программу экспериментальных грузовых рейсов в акватории Севморпути для развития судоходства в сложных климатических и ледовых условиях Арктического морского бассейна и дальнейшего расширения окна навигации, необходимого для организации безопасной круглогодичной морской транспортировки сжиженного природного газа из Обской губы Карского моря в восточном направлении.

Совместно с ФГУП «Атомфлот» компаниями проделана большая подготовительная работа, произведена детальная оценка всех возможных рисков, связанных со сложной ледовой обстановкой, определены безопасные критерии маневрирования при движении в караване.

По словам генерального директора – председателя правления ПАО «Совкомфлот» Игоря Тонковидова, предварительные итоги перехода доказывают, что навигационное окно в восточной части Арктики может быть существенно расширено – безусловно, при наличии эффективной ледокольной проводки, использовании транспортных судов арктического ледового класса и соблюдении высочайших стандартов безопасности мореплавания. Накопленный компанией опыт судоходства в Арктическом морском бассейне свидетельствует о том, что условия работы в регионе требуют от экипажа дополнительных серьезных компетенций и высочайшей дисциплин, причем в обозримом будущем потребность в специалистах такого уровня значительно вырастет. В период с 2023 по 2025 годы «Совкомфлот» планирует принять в эксплуатацию 18 новых ледокольных газовозов для проекта «Арктике СПГ 2», что создаст свыше тысячи новых рабочих мест для российских моряков. В 2020 году «Совкомфлот» начал реализацию масштабной программы подготовки требуемых кадров из числа собственных офицеров. Считаем также целесообразным активизировать подготовку таких специалистов в рамках ведомственной системы морского профессионального образования», – заметил он.

Как доложил капитал газовоза «Кристоф де Маржери» Сергей Гень, рейс проходит в штатном режиме, судно находится в исправном состоянии, экипаж в составе 33 человек здоров. «Мы гордимся тем, что нашему экипажу выпала честь совершить этот исторический рейс. Впервые танкер таких размеров преодолевает восточный сектор Арктики в феврале. Ледовую обстановку по трассе оцениваем как сложную, но в пределах ожидаемого», – сказал капитан.

Кроме атомного ледокола, информационно-навигационное сопровождение по маршруту плавания газовоза осуществлял также Штаб морских операций (ШМО) ФГУП «Атомфлот». Как сообщил заместитель генерального директора – директора Дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша, к началу летне-осенней навигации 2020 года была введена в эксплуатацию автоматизированная система управления (АСУ) Штаба морских операций. В ней круглосуточно ведётся сбор и анализ информации о гидрометеорологической, навигационной и ледовой обстановке в акватории Северного морского пути. В режиме реального времени судоводителям предоставляются персональные рекомендации плавания и самая актуальная информация обо всех навигационных опасностях на пути следования судов в акватории Северного морского пути. В 2020 году ШМО ФГУП «Атомфлот» выполнил 11 безледокольных проводок судов в акватории Северного морского пути.

В настоящее время ФГУП «Атомфлот» завершило разработку технического задания на создание на базе АСУ Штаба Единого диспетчерского центра управления (ЕДЦУ) плаванием судов на Севморпути. Он позволит оптимизировать маршруты движения судов и расстановку атомных ледоколов в акватории Северного морского пути. Конечной целью внедрения продукта будет переход на автоматическую маршрутизацию в Арктическом регионе, что повысит его логистическую составляющую, обеспечит максимальную безопасность движения судов и отразится на коммерческой привлекательности Севморпути.

«В настоящее время в акватории Севморпути наблюдается средний тип ледовых условий. Максимальная толщина льда на маршруте движения каравана достигает 1,5 метра. Встречаются обширные торосистые участки. Несмотря на это, караван уверенно продолжает движение в акватории Севморпути в направлении порта Сабетта. Средняя скорость с начала проводки – 7 узлов», – проинформировал с борта атомного ледокола «50 лет Победы» капитан Дмитрий Лобусов. Он поблагодарил за содействие Штаб морских операций, капитана и экипаж газовоза «Кристоф де Маржери» за высокий профессионализм, а также компании «НОВАТЭК» и «Совкомфлот» за оказанное доверие и высокую подготовку специалистов.

«Этот рейс ещё на шаг приблизил нас к реализации планов руководства страны по наращиванию навигации и увеличению грузопотока Северного морского пути. Я уверен в том, что Северный морской путь конкурентен, что изменения ледовой обстановки и улучшение морских технологий создают новые условия для его освоения. Севморпуть будет пользоваться всё большим интересом, будет увеличиваться количество транзитного транспорта, а этом важно в интересах развития экономики страны, в интересах наших арктических территорий», – подвёл итоги совещания Юрий Трутнев.