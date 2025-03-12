В пределах пограничной зоны на территории Мурманской области необходимо строго соблюдать правила пограничного режима

ПУ ФСБ России по западному арктическому району напоминает, что в соответствии с приказом ФСБ России от 2 июня 2006 г. №40 «О пределах пограничной зоны на территории Мурманской области» на отдельных участках внутренних морских вод и в территориальном море Российской Федерации, омывающих Кольский полуостров, установлена пограничная зона.

Граждане, въезжающие в пограничную зону и пребывающие в ней, обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также иные документы предусмотренные приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. №454 «Об утверждении правил пограничного режима» (далее - Приказ).

В соответствии с Приказом правила пограничного режима необходимо соблюдать во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, где установлен пограничный режим.

Маломерные плавательные средства, используемые во внутренних морских водах или территориальном море Российской Федерации, которые подлежат учету в любом регистре судов, либо если используются на расстоянии трёх морских миль от линии разграничения с сопредельным государством (либо от линии государственной границы), также подлежат учёту в Пограничном управлении (его подразделении). Выход таких судов из пунктов базирования осуществляется с уведомлением пограничных органов не позднее чем за 2 часа до выхода в акваторию.

Наиболее распространенными правонарушениями являются:

- использование неучтенных в пограничных органах маломерных судов;

- выход в море без уведомления пограничных органов;

- отсутствие постоянной автоматической передачи информации о своём местоположении у маломерных плавательных средств, используемых на участках внутренних морских водах или территориальном море Российской Федерации, в любое время суток;

- незаконный вылов (добыча) морских биологических ресурсов.

По вопросам оформления учёта маломерных судов и подачи уведомлений о выходе в море необходимо обращаться в подразделения Пограничного управления по телефонам:

- г. Мурманск: 8-(8152)-48-75-65, 8-(8152)-42-44-12.

- п. Териберка: 8-(8152)-48-79-56.

- г. Полярный: 8-(81551)-7-61-32.

- п. Лиинахамари: 8-(8152)-48-76-78.

- электронная почта: pu.murmanobl2@fsb.ru и cc@pufsb51.ru.

Фото предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.