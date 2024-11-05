В предложениях работодателей-конкурентов россияне ценят карьерный рост и удобный график, но на первом месте — деньги

Удачный хантинг ждёт работодателей, которые предлагают сотрудникам конкурентов высокую зарплату, карьерный рост и удобный график. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором участвовали 3000 работающих россиян из всех округов страны.

Большинство сотрудников (78%) готовы рассмотреть возможность перехода в другую организацию. При этом 4% готовы уйти в любую компанию, а 74% — только в ту, где предлагают лучшие условия труда. Лишь 7% опрошенных категорически отвергли такую идею.

Мужчины чаще женщин проявляют готовность перейти к конкурентам ради лучших условий (77% против 71%). Среди опрошенных в возрасте 35—45 лет таких оказалось 76% — это больше, чем среди респондентов до 35 лет (74%) и старше 45 лет (72%).

Когда речь заходит о лучших условиях работы, большинство имеет в виду зарплату выше, чем на текущем месте (87%). Каждый четвертый — повышение в должности. 16% перешли бы к конкурентам из-за более удобного графика работы, а 13% — из-за близости офиса к дому. 12% приняли бы предложение от конкурентов ради интересных задач. Каждый девятый (11%) хотел бы работать на удалёнке или по гибридному графику. По 8% согласны на переход на условиях получения привлекательного пакета льгот и компенсаций, а также бесплатного обучения. 7% мечтают о снижении рабочей нагрузки. 4% может привлечь автоматизация рабочих процессов и использование современных технологий.

При переходе в другую компанию мужчинам важнее, чем женщинам, повышение в должности и компенсационный пакет. Женщины чаще мужчин говорят о том, что им важен график и близость места работы к дому. Для россиян до 35 лет по сравнению с теми, кто старше, гораздо важнее повышение в должности и возможность работать удаленно. Каждого шестого работающего с доходом от 100 тысяч рублей можно переманить интересными задачами.

Время проведения опроса: 9 сентября — 7 октября 2024 года.