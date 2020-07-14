В предложениях работодателей-конкурентов стали чаще ценить компенсационный пакет и близость работы к дому

Три четверти трудоустроенных россиян готовы перейти на работу к конкурентам своего работодателя только на лучших условиях, среди которых стали чаще называть хороший компенсационный пакет и близость работы к дому, однако решающим фактором по-прежнему является высокая зарплата. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», которые провели соответствующий опрос.

8 из 10 сотрудников потенциально готовы перейти на работу к конкурентам: 6% — на любых условиях, 75% готовы принять только предложение хороших условий работы. И лишь 5% категорически отказались от идеи перехода в конкурирующую компанию. Чаще других потенциальную готовность уйти к конкурентам на лучшие условия демонстрировали россияне 35-44 лет (77%) и граждане с зарплатой от 80 тысяч рублей (80%).

По данным «SuperJob», говоря о лучших условиях работы, большинство подразумевает зарплату выше, чем на нынешнем месте (93%). 57% — повышение в должности. 47% приняли бы предложение от конкурентов с гарантией бесплатного обучения. 43% — на условиях привлекательного пакета льгот и компенсаций. 4 из 10 респондентов готовы перейти к конкурентам, если новое место работы окажется ближе к дому, чем нынешнее.

Для мужчин важнее повышение в должности, для женщин — близость работы к дому. Для молодёжи до 24 лет по сравнению со старшими респондентами гораздо важнее зарплата и бесплатное обучение.

Интересно, что за 9 лет, прошедших с момента проведения аналогичного исследования, среди россиян, готовых перейти к конкурентам на лучшие условия, значительно возросла ценность компенсационного пакета (43% сегодня против 28% в 2011 году) и близости работы от дома (40 и 28% соответственно). Россияне стали чаще смотреть на наличие бесплатного обучения (47 и 39%). Зарплата как решающий фактор ещё прибавила голосов (93 и 85%). А вот пожелания к наличию карьерных возможностей стали указывать реже: 57% сегодня против 62% в 2011 году.