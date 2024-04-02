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Мурманская область. Арктика (16+)02.04.24 12:30

В предпаводковый период сотрудники регионального Минприроды проведут комиссионные осмотры порядка 30-ти водных объектов

На оперативном совещании 1 апреля Зинаида Середа рассказала о мероприятиях, реализуемых региональным природоохранным ведомством в рамках подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья.

В текущем году министерством будут продолжены работы по определению границ зон затопления и подтопления в отношении двух водных объектов: Княжегубского и Плесозерского водохранилищ.

Напомним, что ранее границы зон затопления и подтопления уже установлены в отношении рек Роста, Кола и Варзуга.

«Начиная с апреля сотрудниками министерства будут организованы комиссионные осмотры порядка 30-ти водных объектов, расположенных на территории Мурманска, на предмет отсутствия препятствий для прохождения природных вод и поступления поверхностного стока в водные объекты», – сообщила глава регионального Минприроды.

Также на постоянной основе проводятся контрольно-надзорные мероприятия с целью установления фактов незаконных «врезок» в системы водоотведения.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, в предпаводковый период будут проведены осмотры внешних элементов бесхозяйных гидротехнических сооружений на предмет готовности к пропуску весеннего половодья. По итогам таких осмотров осенью 2023 года установлено, что пропуск воды обеспечивается, сооружения в рабочем состоянии.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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