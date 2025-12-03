Прогноз погоды на декабрь: температура - около нормы, осадки - больше многолетнего количестваВ предстоящие месяцы для северян и гостей региона пройдёт более 1000 мероприятий в сфере туризма, культуры и спорта
Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в понедельник на оперативном совещании вице-губернатор Александра Кондаурова представила ключевые мероприятия зимнего сезона в Мурманской области.

Как отметила Александра Кондаурова, развитие событийного туризма – важное направление губернаторского плана «На Севере – Жить!». В предстоящие месяцы для северян и гостей региона пройдёт более 1000 мероприятий в сфере туризма, культуры и спорта. Главными центрами притяжения станут Мурманск, Териберка, Кировск и Апатиты. Яркую событийную линейку подготовили также Мончегорск, Оленегорск и Ковдор.

Александра Кондаурова подробно остановилась на праздничных активностях. По словам вице-губернатора, в этом году центр Мурманска превратится в новогодний городок с тремя главными локациями.

Так, на улице Воровского, где на постоянной основе работает пространство «Ряды», с 19 декабря откроется тематическая ярмарка «На Севере – тепло». Она будет работать все новогодние праздники и предложит своим гостям праздничные сувениры, развлекательную программу с аниматорами, елочный базар, тематические фотозоны, появятся ледяной лабиринт-ловушка, горка для детей, а также ледяной бар с арктическими напитками. Из ярмарочного почтового домика можно будет отправить открытки, причём не только по России, но и по всему миру.

У главной ёлки на площади у конгресс-отеля «Меридиан» будет работать карусель для детей, а в ледяном доме Деда Мороза малыши смогут посидеть на ледяном троне и загадать желание. В праздничном доме ремесел будут проходить мастер-классы для детей и взрослых.

В сквере на обновленной улице Ленинградской заработает каток, будут оборудованы домики с горячими напитками и выпечкой, организован прокат коньков. Вход со своими коньками – бесплатный.

9 января в столицу Заполярья прибудет пятый, юбилейный Поезд Деда Мороза – ребят ждёт анимационно-развлекательная программа с героями любимых сказок. Продажа билетов начнется за 30 дней до дат прибытия поезда.

В праздничные дни будут организованы тематические сеансы в парке отдыха «Северное сияние», в Ледовом дворце спорта пройдут сказочные ледовые шоу. А 11 января на сопке Солнечная горка состоится традиционная встреча первого в новом году рассвета.

В Мончегорске на городском стадионе 14 декабря состоится фестиваль «Любовь – это Имандра». Его участников ждут спортивные активности: семейный фестиваль на коньках, хоккей с метлами, стрельба из лука, полоса препятствий, а также развлекательная программа для всех возрастов.

Большое количество зрелищных мероприятий в зимнем сезоне пройдёт в Кировске и Апатитах. С 14 декабря на базе арт-санатория «Изовела» отроется арт-каток «Сияние», который будет работать весь зимний сезон, а в марте на катке традиционно встретят весну фестивалем «Арт-Масленица». В январе состоится полюбившийся многим шоу-конкурс «Бешеная пила», когда за несколько минут скульпторы при помощи бензопил создают на глазах зрителей 1,5-метровые скульптуры изо льда.

С конца декабря в Кировске заработают одни из самых популярных точек притяжения туристов: уникальный экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня» площадью более 2500 кв. метров и арт-парк «Таинственный лес» с атмосферными локациями. Как рассказала Александра Кондаурова, в этом сезоне рукотворная снежная деревня представит гостям 20 снежных залов с разными сюжетами и ледяными скульптурами, а «Таинственный лес» вновь поразит воображение тематическими маршрутами, квестами и фотозонами.

В Териберке в январе по субботам в Доме культуры будут проходить «Поморские вечера» с выступлениями Териберского поморского хора, будут организованы экскурсии по экспозиции «Наследие Поморья» и мастер-классы.

Ковдор приглашает 20-22 декабря на встречу Гиперборейского Нового года. Праздник давно стал визитной карточкой города. Традиционно состоится театрализованное представление, пройдут конкурсы для детей и взрослых, будет организовано зрелищное огненное шоу.

В Ёнском состоятся Зимние саамские игры – они традиционно приурочены к международному Дню саамов и пройдут в феврале. Помимо спортивных активностей запланирована культурно-развлекательная программа, будут работать ярмарка с сувенирами и фудкорт с выпечкой и арктическими напитками.

В Оленегорске 16-18 января пройдёт традиционный сказочный фестиваль «Морозко», специальными гостями которого станут Дед Мороз из Великого Устюга и Снегурочка из Костромы.

«Мы живём там, где другие мечтают отдыхать. Уверена, что мероприятия зимнего сезона будут очень востребованы и у жителей нашего региона, и у гостей Мурманской области», – подчеркнула Александра Кондаурова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557950/#&gid=1&pid=1

