В предстоящие выходные Мурманск грандиозно отметит 105-летие города

В областном центре идёт подготовка к празднованию 105-летия города. Чтобы поздравить Мурманск с днём рождения, на север приедет популярная группа «Burito». Также в День города на главной сцене заполярной столицы сыграет ди-джей Егор Решетников и состоится шоу дронов.

3 октября в течение всего дня будут проходить праздничные мероприятия – мотопробег, концерты, игры, спортивные состязания, среди которых забег и заплыв.

На проспекте Ленина от улицы Дзержинского до Карла Маркса планируется работа тематических площадок.

В самом центре Мурманска будут работать ярмарки с развлечениями и угощениями.

К сожалению, из-за плотного графика популярная певица «Zivert» не сможет посетить День города, но её сольный концерт в Ледовом Дворце спорта обязательно состоится, как только будут сняты ограничения, связанные с COVID- 19.

Подробная программа праздничных мероприятий опубликована на сайте «Арктик-ТВ» в рубрике «АФИША».