В предстоящие выходные стартует 48-й Мурманский лыжный марафон

Министр спорта Мурманской области Светлана Наумова рассказала об одном из ключевых мероприятий 87-го традиционного международного Праздника Севера – Мурманском лыжном марафоне.

48-й Мурманский лыжный марафон по программе Euroloppet и Кубка лыжных марафонов России «Russialoppet» является гордостью и финальным аккордом Полярной Олимпиады. Уже на протяжении нескольких лет он проводится в два дня. В первый день, 26 марта, пройдёт гонка свободным стилем на 25 и 50 км, во второй день участники будут соревноваться в гонке классическим стилем на те же дистанции.

Общее количество заявленных участников – более 1500 человек из более чем 40 субъектов Российской Федерации, Республики Беларусь, Казахстана, Норвегии, Швейцарии, Германии, Латвии, Словакии, Израиля.

«Среди почетных гостей в мероприятии примут участие Зимятов Николай Семенович, четырёхкратный олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр 1984 года в эстафете, Завьялов Александр Александрович, трёхкратный призёр зимних Олимпийских игр, Логинов Владимир Алексеевич, вице-президент Федерации лыжных гонок, Алексей Петухов, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года по лыжным гонкам в командном спринте, Панжинский Александр, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте, Гармаш Юрий Эдуардович – член президиума Федерации лыжных гонок России, а также Сергей Устюгов, Олимпийский чемпион 2022 года», – подчеркнула региональный министр спорта Светлана Наумова.

Алексей Петухов вместе с остальными спортсменами примет участие в соревнованиях первого дня марафона свободным стилем, а Александр Панжинский выйдет на марафонскую трассу во второй день соревнований.

Призовой фонд марафона за победу и призовые места предусмотрен для дистанции 50 км раздельно среди мужчин и женщин в размере 20 тысяч рублей – за 6 место, 30 тысяч рублей – за 5 место, 50 тысяч рублей– за 4 место, 70 тысяч рублей – за 3 место, 100 тысяч рублей – за 2 место, 250 тысяч рублей – за 1 место.

С 2015 года в рамках лыжного марафона проводится «Марш малышей» с участием детей дошкольного возраста, направленный на привлечение детей к занятиям спортом и формирование будущего поколения участников спортивных мероприятий и любителей спорта. «Марш малышей» реализуется Международной федерацией лыжного спорта. Мероприятие проводится среди детей в возрасте 5-7 лет, им предстоит преодолеть дистанцию в 200 метров. В соревнованиях примут участие 200 человек, сообщает Министерство спорта Мурманской области.