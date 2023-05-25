В приарктических странах – соседей России продолжается дискриминация коренных народов

В Норвегии наблюдается значительный рост промышленных проектов, что отрицательно сказывается на традиционных источниках средств к существованию саамов.

В настоящее время существует несколько проектов по захвату земель, которые либо уже реализованы, либо планируются к воплощению на традиционных землях саамов. По мнению норвежского Союза саамов, в этих случаях национальное государство нарушило права на землю, право на самоопределение, культурные права и права собственности саамского народа.

Саамы признаны коренной группой Фенноскандии. Земля их предков, известная как Сапми, простирается на территории Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Исторически сложилось так, что большинство саамов зарабатывали на жизнь рыболовством и оленеводством. Хотя только около 10% саамов в Норвегии все ещё занимаются оленеводством на постоянной основе. Эта практика остаётся важной для саамской культуры и защищена норвежским законодательством.

Недавно саамские активисты Норвегии продолжили свои протесты против строительства объектов ветряной энергетики, заблокировав входы в несколько норвежских министерств. Во главе с саамской молодёжью протестующие потребовали снести ветряную электростанцию, построенную на территории их традиционного проживания.

Многие саамы рассматривают ветряные электростанции как угрозу своим древним культурным обычаям, поскольку турбины могут тянуться на километры и часто строятся в районах, используемых для оленеводства. Ранее проведённые исследования свидетельствуют, что северные олени не приближаются к ветряным турбинам и таким образом нарушаются пути миграции животных.

Если маршруты недоступны или не могут быть использованы, оленеводы не смогут доставить оленей на зимние пастбища и обратно. Это может привести к сокращению поголовья, что будет означать потерю экономической базы для своего бизнеса у традиционных саамских оленеводов. Помимо этого, часто промышленные объекты также требуют строительства дорог и другой инфраструктуры в районах, которые ранее не были затронуты людьми.

Норвежский парк ветряных электростанций «Fosen Vind» является одним из крупнейших в Европе и состоит из 151 турбины, которые располагаются недалеко от города Тронхейм на центрально-западном побережье страны. Парк принадлежит норвежским, швейцарским и немецким энергетическим компаниям и был построен на пастбищах, имеющих решающее значение для саамских оленеводов, что угрожает их традиционным средствам к существованию и культуре.

«Государство должно немедленно прекратить продолжающиеся нарушения прав человека саамских оленеводов и принять меры по возмещению нарушений прав человека», — ранее писала Силье Карине Муотка, президент саамского парламента Норвегии, в письме к ООН. «Ветряные мельницы должны быть снесены, а территория превращена в пастбище для оленей».

Норвежский Союз саамов подчеркивает, что коренные народы сталкиваются с определенными проблемами в каждом национальном государстве, в котором они традиционно проживают. Но рассматривая проблемы саамов можно сделать вывод о том, что они наиболее актуальны для Норвегии и Финляндии.

В частности, в Финляндии комитет по конституционному праву недавно приостановил работу по реформированию закона о саамском парламенте в стране, который бы поощрял права коренных народов на самоопределение. К слову, и два предыдущих финских правительства тоже не смогли проработать закон так, чтобы он учитывал права национальных меньшинств. Министр юстиции Анна-Мая Хенрикссон тогда написала в Твиттере, что решение конституционного комитета является «беспрецедентным». По её мнению, с законопроектом не было никаких конституционных проблем, и саамы наконец-то заслужили новый закон о саамском парламенте. Но, судя по всему, правящая верхушка Финляндии также не особо заботится о правах коренных народов Арктики, как и в соседней Норвегии.

Если вспоминать про часть саамского народа, проживающего на территории России, то надо отметить, что в последнее время от них поступает всё меньше негативных сигналов. Лидеры небольшой российской саамской общины открыто поддерживают политику России, что привело к расколу с саамами в Швеции, Финляндии и Норвегии. Тогда многие правозащитники попытались придать резонанс разрыву отношений с российскими саамами, которые якобы остались в изоляции, но фактически мы наблюдаем, что права коренных народов чаще всего нарушаются в странах Северной Европы.

Хоть правительственные круги Норвегии и Финляндии приносят извинения за действия государственных и коммерческих организаций, которые разрушают традиционный образ жизни саамов, фактически в лучшую сторону для них ничего не меняется. Такое положение дел ставит общество перед вопросом, почему действия властей ограничиваются лишь извинениями? Чьи интересы отстаивают национальные правительства этих стран, игнорируя мнение коренного народа севера? А тем временем, представители этого коренного народа ведут борьбу с промышленниками и государством уже около 10 лет, и отступать они не намерены.