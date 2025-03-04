За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортёра, девять боевых бронированных машин, три автомобиля, три артиллерийских орудия, три миномёта и радиолокационная станция радиоэлектронной разведки, а также 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 3 марта опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Олешня, Рубанщина, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Бондаревка, Викторовка, Горналь, Дмитрюков, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Локня, Меловой, Николаевка, Черкасская Конопелька, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Новенькое и Юнаковка Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортёра, девять боевых бронированных машин, три автомобиля, три артиллерийских орудия, три миномёта и радиолокационная станция радиоэлектронной разведки, а также 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.

12 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil