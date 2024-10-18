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Мурманская область. Арктика (16+)18.10.24 09:30

В приграничье Курской области подразделениями группировки «Север» России отражено шесть контратак противника

За сутки потери ВСУ составили более 250 человек, уничтожено 15 единиц бронетехники, в том числе пять танков, две боевые машины пехоты, из них одна БМП CV-90 шведского производства, восемь боевых бронированных машин, а также четыре орудия...

Министерство обороны Российской Федерации 17 октября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Новоивановка и Плёхово.

Кроме того, за прошедшие сутки подразделениями группировки отражено шесть контратак противника в направлении населённых пунктов Зеленый Шлях, Любимовка, Толстый Луг, Нижний Клин и Русская Конопелька. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожено четыре танка, боевая машина пехоты CV-90 шведского производства и боевая бронированная машина. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Бондаревка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Косица, Кубаткин, Колмаков, Любимовка, Мартыновка, Никольский, Новый Путь, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плёхово, Правда, Свердликово, Суджа, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Басовка, Беловоды, Белокопытово, Водолаги, Журавка, Макеевка, Павловка, Ревякино и Студенок.

За сутки потери ВСУ составили более 250 человек, уничтожено 15 единиц бронетехники, в том числе пять танков, две боевые машины пехоты, из них одна БМП CV-90 шведского производства, восемь боевых бронированных машин, а также четыре орудия, из них две гаубицы М777 производства США и одна гаубица L119 британского производства, пусковая установка реактивных систем залпового огня, четыре миномёта и четыре автомобиля. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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