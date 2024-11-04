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Мурманская область. Арктика (16+)04.11.24 09:30

В приграничье Курской области подразделениями группировки войск «Север» отражено три контратаки ВСУ

За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожено боевая машина пехоты, а также станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 3 ноября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка, и Плёхово.

Подразделениями группировки отражено три контратаки противника в направлении населённых пунктов Малая Локня, Новоивановка и Плёхово.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-й бригады специального назначения, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Александрия, Бондаревка, Гуево, Дарьино, Казачья Локня, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Меловый, Нижний Клин, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Старая Сорочина и Плёхово.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 1-ой бригады специального назначения, 103-й, 106-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Ободы, Павловка и Хотень.

За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожено боевая машина пехоты, а также станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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