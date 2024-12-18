За сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, уничтожено три боевые бронированные машины, пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две 122-мм гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 17 декабря опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям шести механизированных, танковой, трёх десантно-штурмовых, бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гуево, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Погребки, Русское Поречное, Свердликово и Старая Сорочина.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Александрия, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Черкасское Поречное, а также Беловоды, Журавка и Павловка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, уничтожено три боевые бронированные машины, пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две 122-мм гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil