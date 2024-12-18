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Мурманская область. Арктика (16+)18.12.24 09:30

В приграничных районах Курской области операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается

За сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, уничтожено три боевые бронированные машины, пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две 122-мм гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 17 декабря опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям шести механизированных, танковой, трёх десантно-штурмовых, бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гуево, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Погребки, Русское Поречное, Свердликово и Старая Сорочина.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Александрия, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Черкасское Поречное, а также Беловоды, Журавка и Павловка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, уничтожено три боевые бронированные машины, пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две 122-мм гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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