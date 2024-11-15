В приграничных районах Курской области подразделения группировки войск «Север» продолжают наносить поражение формированиям ВСУ

За сутки потери ВСУ составили до 430 военнослужащих, уничтожено десять танков, две боевые машины пехоты, 19 боевых бронированных машин, 33 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», семь орудий полевой артиллерии, в том числе две 155 мм самоходные артиллерийские установки «Богдана», две 122 мм гаубицы Д-30 и 105 мм орудие М101.

Министерство обороны Российской Федерации 14 ноября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Александрия, Богдановка, Викторовка, Гуево, Замостье, Зеленый Шлях, Кругленькое, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по резервам ВСУ на территории Сумской области в районах Басовки, Беловодов, Журавки, Писаревки, Хотени и Юнаковки.

За сутки потери ВСУ составили до 430 военнослужащих, уничтожено десять танков, две боевые машины пехоты, 19 боевых бронированных машин, 33 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», семь орудий полевой артиллерии, в том числе две 155 мм самоходные артиллерийские установки «Богдана», две 122 мм гаубицы Д-30 и 105 мм орудие М101.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil