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Мурманская область. Арктика (16+)10.12.24 09:30

В приграничных районах Курской области подразделения группировки войск «Север» продолжают уничтожать противника

За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожено два танка, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля и три миномёта.

Министерство обороны Российской Федерации 9 декабря опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трёх механизированных, тяжёлой механизированной, танковой, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады охраны, а также трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка и Свердликово.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Александрия, Казачья Локня, Малая Локня, Мартыновка, Нижний Клин и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожено два танка, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля и три миномёта.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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