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Мурманская область. Арктика (16+)05.12.24 09:30

В приграничных районах Курской области подразделения группировки войск «Север» продолжают уничтожать живую силу и технику ВСУ

За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих. Уничтожены танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два миномета.

Министерство обороны Российской Федерации 4 декабря опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, тяжёлой механизированной, танковой, трёх десантно-штурмовых бригад, а также двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Правда и Свердликово.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Куриловка, Нижний Клин, Новая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих. Уничтожены танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два миномета.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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